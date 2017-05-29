Минэнерго сообщило о масштабной энергоаварии в Сибири

В результате аварии произошло снижение энергонагрузки на Хакасский и Саянский заводы «РусАла» на 1,4 ГВт, зафиксирован сбой технологических процессов. Кроме того, Саяно-Шушенская ГЭС снизила нагрузку на 1,6 ГВт.

Инцидент на хранилище под Сиэтлом не привел к выбросу радиации

По информации Минэнерго, в 2:37 мск на подстанции 500 кВ «Означенное» (принадлежит ПАО «ФСК ЕЭС») при осуществлении переключений для вывода в ремонт первой системы шин первой секции 220 кВ действием защит отключились первая и вторая системы шин первой секции 220 кВ. В результате были обесточены три подстанции, снабжающие электроэнергией заводы «РусАла».

Спустя минуту произошла полная потеря передачи телеметрической информации и диспетчерской связи между Хакасским региональным диспетчерским управлением и подстанциями, в последующие две минуты фиксировалось превышение аварийно допустимого перетока на линии Казахстан-Урал.

В период с 2:43 по 3:21 мск по команде диспетчера были отключены и выведены в резерв гидрогенераторы NN1 и 9 Саяно-Шушенской ГЭС, гидрогенератор N6 был разгружен с 580 МВт до 10 МВт.