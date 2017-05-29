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07:52 (мск), источник: Интерфакс

Минэнерго сообщило о масштабной энергоаварии в Сибири

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Авария на энергосетях произошла в Сибири в понедельник утром, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

В результате аварии произошло снижение энергонагрузки на Хакасский и Саянский заводы «РусАла» на 1,4 ГВт, зафиксирован сбой технологических процессов. Кроме того, Саяно-Шушенская ГЭС снизила нагрузку на 1,6 ГВт.

Уточняется, что причиной аварии стали ошибочные действия персонала.

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По информации Минэнерго, в 2:37 мск на подстанции 500 кВ «Означенное» (принадлежит ПАО «ФСК ЕЭС») при осуществлении переключений для вывода в ремонт первой системы шин первой секции 220 кВ действием защит отключились первая и вторая системы шин первой секции 220 кВ. В результате были обесточены три подстанции, снабжающие электроэнергией заводы «РусАла».

Спустя минуту произошла полная потеря передачи телеметрической информации и диспетчерской связи между Хакасским региональным диспетчерским управлением и подстанциями, в последующие две минуты фиксировалось превышение аварийно допустимого перетока на линии Казахстан-Урал.

В период с 2:43 по 3:21 мск по команде диспетчера были отключены и выведены в резерв гидрогенераторы NN1 и 9 Саяно-Шушенской ГЭС, гидрогенератор N6 был разгружен с 580 МВт до 10 МВт.

В 3:13 энергетики включили под напряжение первую систему шин первой секции на подстанции «Означенное», было подано напряжение на подстанцию ГПП-1 Саянского алюминиевого завода. К 3:46 удалось восстановить диспетчерскую связь и передачу телеметрии, подать напряжение на остальные подстанции заводов «РусАла», а к 4:58 мск — возобновить работу Саяно-Шушенской ГЭС в соответствии с диспетчерским графиком.

Комментарии
2
* Мюнхаузен
НАНОтолий Борисович, наверное - опять в шоке!?...)))))
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Александр Цаллагов
"Манагеры" рулят !
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