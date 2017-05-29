В администрации Канска изъяты документы, регламентирующие противопожарные работы

Как заявили в Следственном комитете края, уголовные дела по пожарам и их последствиям в Канском, Нижнеингашском и других районах будет расследовать центральный аппарат ведомства. Основная статья, по которой уже привлекаются свидетели и подозреваемые — халатность.



Работы ведут совместно сотрудники полиции, прокуратуры и следователи. Предстоит ответить на вопросы, например, почему в посёлке Малая Кеть жители ждали пожарных пять часов, зачем сократили пожарную часть в посёлке Стрелка и что сделали местные власти накануне пожароопасного сезона.





