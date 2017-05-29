В Иркутске барсеточников задержали через несколько минут после кражи

В Иркутске задержали трех молодых людей, которые украли барсетку из салона иномарки. Как 29 мая 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошёл 24 мая на улице Лермонтова, когда преступники с помощью код-граббера проникли в салон автомобиля Toyota Mark II, припаркованного у супермаркета, и украли оттуда барсетку. Однако в течение нескольких минут были задержаны.

В отдел полиции № 3 были доставлены двое иркутян и один братчанин, которые ранее попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. У них был изъят автомобиль Nissan Skyline, на котором передвигались подозреваемые, алгоритмический код-граббер, замаскированный под брелок сигнализации, антирадар и похищенная барсетка, которая впоследствии будет возвращена законному владельцу.

Следственными органами Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.