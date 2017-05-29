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08:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Четырнадцатилетний подросток утонул во время купания в Хабаровском крае

В выходные на водоёмах Хабаровского края произошло сразу три несчастных случая.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.

За минувшие выходные сразу три несчастных случая произошло на водоёмах Хабаровского края. С повышением температур воздуха жители Хабаровского края устремились на водоёмы. Одни выходят на воду на маломерных судах, другие идут на берег, чтобы позагорать и искупаться. Однако во всех этих случаях необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В выходные дни в Хабаровске были зарегистрированы сразу два происшествия с участием маломерных судов. Так, 27 мая в вечернее время три человека на лодке вышли на воду в районе автомобильного моста через реку Амур и отправились вниз по течению. По неизвестным пока причинам люди оказались за бортом. Лодка, покрутившись на месте, заглохла. Женщина и мужчина были спасены, судьба владельца маломерного судна остаётся неизвестной. В вечернее и ночное время инспекторами ГИМС с помощью фар была осмотрена акватория реки, береговая черта. С утра в районе происшествия вновь проводились поисковые работы. Однако человека обнаружить не удалось.

Другой случай произошёл на Амурской протоке в воскресенье. Четыре человека на лодке двигались по протоке в районе Арены Ерофей. Предположительно, из-за технической неисправности судна три человека выпали за борт, а один остался в лодке. Двух человек удалось спасти, они получили резаные раны конечностей, судьба ещё одного мужчины остаётся неизвестной. Поиски проводились несколькими катерами инспекторами ГИМС, полиции. Однако положительных результатов они не дали. Руководство лодочных станций и баз стоянок судов Хабаровска, владельцы маломерных судов проинформированы о происшествиях и сориентированы на проведение попутного поиска.

Ещё одно происшествие было зарегистрировано в Бикинском районе. Во время купания в необорудованном под место отдыха у воды карьере вблизи с. Лермонтовка утонул 14-летний ребёнок. Очевидцами происшествия тело мальчика было найдено. В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как отмечают сотрудники МЧС России, во всех этих случаях трагических последствий можно было бы избежать, если бы соблюдались элементарные требования безопасности.

«Зачастую владельцы маломерных судов пренебрегают правилами и сами не надевают спасательные, и не контролируют своих пассажиров. А ведь именно он позволяет человеку держаться долго время на воде, даже получив травму, при сильном течении реки, а также даёт шанс обнаружить человека в темное время суток на поверхности воды. Также среди нарушений — это выход на воду на технически неисправных судах, в состоянии алкогольного опьянения. Что касается отдыхающих на берегу, то здесь можно отметить, что несчастные случаи происходят в необорудованных местах отдыха», — пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края Равиль Латыпов.

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