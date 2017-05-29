Четырнадцатилетний подросток утонул во время купания в Хабаровском крае
В выходные на водоёмах Хабаровского края произошло сразу три несчастных случая.
В выходные на водоёмах Хабаровского края произошло сразу три несчастных случая.
Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.
За минувшие выходные сразу три несчастных случая произошло на водоёмах Хабаровского края. С повышением температур воздуха жители Хабаровского края устремились на водоёмы. Одни выходят на воду на маломерных судах, другие идут на берег, чтобы позагорать и искупаться. Однако во всех этих случаях необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, сообщили ИА AmurMedia в
В выходные дни в Хабаровске были зарегистрированы сразу два происшествия с участием маломерных судов. Так, 27 мая в вечернее время три человека на лодке вышли на воду в районе автомобильного моста через реку Амур и отправились вниз по течению. По неизвестным пока причинам люди оказались за бортом. Лодка, покрутившись на месте, заглохла. Женщина и мужчина были спасены, судьба владельца маломерного судна остаётся неизвестной. В вечернее и ночное время инспекторами ГИМС с помощью фар была осмотрена акватория реки, береговая черта. С утра в районе происшествия вновь проводились поисковые работы. Однако человека обнаружить не удалось.
Другой случай произошёл на Амурской протоке в воскресенье. Четыре человека на лодке двигались по протоке в районе Арены Ерофей. Предположительно,
Ещё одно происшествие было зарегистрировано в Бикинском районе. Во время купания в необорудованном под место отдыха у воды карьере вблизи с. Лермонтовка утонул 14-летний ребёнок. Очевидцами происшествия тело мальчика было найдено. В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как отмечают сотрудники МЧС России, во всех этих случаях трагических последствий можно было бы избежать, если бы соблюдались элементарные требования безопасности.
«Зачастую владельцы маломерных судов пренебрегают правилами и сами не надевают спасательные, и не контролируют своих пассажиров. А ведь именно он позволяет человеку держаться долго время на воде, даже получив травму, при сильном течении реки, а также даёт шанс обнаружить человека в темное время суток на поверхности воды. Также среди нарушений — это выход на воду на технически неисправных судах, в состоянии алкогольного опьянения. Что касается отдыхающих на берегу, то здесь можно отметить, что несчастные случаи происходят в необорудованных местах отдыха», — пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края Равиль Латыпов.