Девушка с татуировкой на животе вернулась без памяти
Объявленная ранее в розыск Любовь Карасева нашлась живой, однако девушка забыла все, что с ней случилось после исчезновения, сообщает «Инцидент Новосибирск».
Объявленная ранее в розыск Любовь Карасева нашлась живой, однако девушка забыла все, что с ней случилось после исчезновения, сообщает «Инцидент Новосибирск».
Пропавшую женщину искали полиция и волонтеры отряда «ДоброСпас». «Хорошие новости — девушка нашлась, жива! Сейчас находится в 34-й больнице, ничего не помнит», — сообщает «Инцидент Новосибирск».
Некоторые скептически настроенные пользователи отметились комментариями вроде «отлично погуляла», однако большинство встало на защиту Любови. «А может, ее избили, и она потеряла память или просто потеря память, всякое же бывает», — предположила Ольга Алексеева. «Вот так случится горе с тобой, а в интернете ты уже чуть ли не главный
В пятницу 26 мая полиция Новосибирска оперативно разыскала двух