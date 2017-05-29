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08:06 (мск), источник: VN.ru

Девушка с татуировкой на животе вернулась без памяти

Объявленная ранее в розыск Любовь Карасева нашлась живой, однако девушка забыла все, что с ней случилось после исчезновения, сообщает «Инцидент Новосибирск».

Источник: VN.ru

Поисково-спасательные отряды начали бить тревогу неделю назад. Сообщалось, что 29-летняя жительница Новосибирска ушла из дома и не вернулась 14 мая. В качестве особых примет называлась татуировка в виде узора на животе.

Пропавшую женщину искали полиция и волонтеры отряда «ДоброСпас». «Хорошие новости — девушка нашлась, жива! Сейчас находится в 34-й больнице, ничего не помнит», — сообщает «Инцидент Новосибирск».

Некоторые скептически настроенные пользователи отметились комментариями вроде «отлично погуляла», однако большинство встало на защиту Любови. «А может, ее избили, и она потеряла память или просто потеря память, всякое же бывает», — предположила Ольга Алексеева. «Вот так случится горе с тобой, а в интернете ты уже чуть ли не главный алконавт-гуляка Новосибирска», — добавила Евгения Морозова.

В пятницу 26 мая полиция Новосибирска оперативно разыскала двух девочек-подростков, пропавших в Международный день пропавших детей. Оказалось, что 14-летние Вероника Гордейчик и Полина Микиденко отправились в Болотнинский район на дачу к родственникам. «Жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает, — сообщил официальный представитель полиции в Новосибирске Антон Сурнин. По его словам, все находящиеся сейчас в розыске на территории НСО дети сбежали из дома.

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