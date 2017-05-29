Девушка с татуировкой на животе вернулась без памяти

Поисково-спасательные отряды начали бить тревогу неделю назад. Сообщалось, что 29-летняя жительница Новосибирска ушла из дома и не вернулась 14 мая. В качестве особых примет называлась татуировка в виде узора на животе.

Пропавшую женщину искали полиция и волонтеры отряда «ДоброСпас». «Хорошие новости — девушка нашлась, жива! Сейчас находится в 34-й больнице, ничего не помнит», — сообщает «Инцидент Новосибирск».

Некоторые скептически настроенные пользователи отметились комментариями вроде «отлично погуляла», однако большинство встало на защиту Любови. «А может, ее избили, и она потеряла память или просто потеря память, всякое же бывает», — предположила Ольга Алексеева. «Вот так случится горе с тобой, а в интернете ты уже чуть ли не главный алконавт-гуляка Новосибирска», — добавила Евгения Морозова.