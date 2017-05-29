В Ставропольском крае из-за паводка эвакуируют семь населенных пунктов

Решение было принято после уточнения прогноза наполнения водохранилища и облёта пострадавших от паводка территорий.

«Двадцать девятого мая начинаем с 6 утра эвакуацию населения в селе Отказное. С 10 утра мы начинаем эвакуацию в Зеленокумске. С 12 далее по графику села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное», — заявил губернатор края Владимир Владимиров.

По словам губернатора, приток воды не падает. Он добавляет, что полностью подготовлены пункты временного размещения и транспорт. Сотрудниками полиции будет осуществляться охрана эвакуированных населённых пунктов. Въезд на их территорию будет осуществляться только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов.