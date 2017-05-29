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08:06 (мск), источник: РИА Новости

В Ставропольском крае из-за паводка эвакуируют семь населенных пунктов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Власти Ставропольского края приняли решение эвакуировать жителей семи населенных пунктов в связи с увеличением сброса воды на Отказненском водохранилище, сообщается на сайте губернатора края.

Источник: РИА Новости

Решение было принято после уточнения прогноза наполнения водохранилища и облёта пострадавших от паводка территорий.

«Двадцать девятого мая начинаем с 6 утра эвакуацию населения в селе Отказное. С 10 утра мы начинаем эвакуацию в Зеленокумске. С 12 далее по графику села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное», — заявил губернатор края Владимир Владимиров.

По словам губернатора, приток воды не падает. Он добавляет, что полностью подготовлены пункты временного размещения и транспорт. Сотрудниками полиции будет осуществляться охрана эвакуированных населённых пунктов. Въезд на их территорию будет осуществляться только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов.

Вечером в субботу пресс-служба губернатора края информировала об эвакуации жителей восточных районов Ставрополья перед увеличением сброса воды на Отказненском водохранилище, что приведет к подтоплению. Отмечалось, что увеличение сброса воды необходимо для исключения возможности прорыва дамбы, что повлекло бы затопление территории с населением свыше 40 тысяч человек. Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище уже более чем в 6 раз превышает среднегодовой.

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