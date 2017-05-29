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09:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сошли с рельсов четыре грузовых вагона

Пострадавших нет, транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Новосибирске сошли с рельсов четыре грузовых вагона, об этом сообщает пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 13 часов 28 мая, на перегоне ст. Новосибирск-Главный — Новосибирск-Товарный с рельсов сошли четыре грузовых вагона.

«По предварительной информации, сход произошел в результате некачественного содержания железнодорожного пути необщего пользования», — заявили в прокуратуре.

Никто не пострадал, степень повреждения вагонов устанавливается.

«Задержки движения поездов не допущено, железнодорожный путь освобожден», — добавили в прокуратуре.

По факту ЧП ведомство проводит проверку.

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