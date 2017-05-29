В Новосибирске сошли с рельсов четыре грузовых вагона
Пострадавших нет, транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, рассказали в
Пострадавших нет, транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, рассказали в
В Новосибирске сошли с рельсов четыре грузовых вагона, об этом сообщает
Инцидент произошел в 13 часов 28 мая, на перегоне ст.
«По предварительной информации, сход произошел в результате некачественного содержания железнодорожного пути необщего пользования», — заявили в прокуратуре.
Никто не пострадал, степень повреждения вагонов устанавливается.
«Задержки движения поездов не допущено, железнодорожный путь освобожден», — добавили в прокуратуре.
По факту ЧП ведомство проводит проверку.