Задержан мужчина, выбросивший женщину с пятого этажа

Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами головы и переломом костей таза. Женщина впала в кому и пришла в себя только через несколько дней.



Она сообщила полицейским, что столкнул ее знакомый. В день происшествия она распивала вместе с ним алкоголь. Потом они поссорились, мужчина намеренно выбросил ее из окна.



На данный момент безработный 40-летний мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.