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09:34 (мск), источник: Новости Перми

Задержан мужчина, выбросивший женщину с пятого этажа

В середине мая в полицию поступило сообщение о несчастном случае. Из окна квартиры, расположенной на 5-ом этаже дома по ул. Уссурийская, выпала женщина 33 лет.

Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами головы и переломом костей таза. Женщина впала в кому и пришла в себя только через несколько дней.

Она сообщила полицейским, что столкнул ее знакомый. В день происшествия она распивала вместе с ним алкоголь. Потом они поссорились, мужчина намеренно выбросил ее из окна.

На данный момент безработный 40-летний мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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Задержан мужчина, выбросивший женщину с пятого этажа
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