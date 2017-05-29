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09:37 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону в аварии с мопедом погибли два человека

В Тацинском районе Ростовской области столкнулись мотоцикл и мопед, погибли два человека.

Авария произошла ночью 29 мая в хуторе Верхнеобливский в районе улицы Советской. По предварительный данным, 18-летний водитель мотоцикла «Ява» врезался в мопед «Рейсер», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель «Явы», а также 28-летний водитель мопеда, 30-летнюю женщину-пассажир мопеда с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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