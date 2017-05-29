В Симферополе бывший хозяин дома обокрал новых собственников жилья

В Симферополе за кражу задержали ранее судимого 52-летнего мужчину. Он обокрал новых владельцев своего бывшего жилья — похитил морозильную камеру.

— Имея ключи от своего бывшего дома, он воспользовался моментом, когда новых владельцев не было дома, и с помощью грузчиков, специально нанятых им по объявлению, вывез морозильную камеру, — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Украденный морозильник он сдал в один из ломбардов крымской столицы.

Ущерб оценили в более 10 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.