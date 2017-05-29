Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Ту-160 одним залпом может снести десяток американских штатов
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
СМИ узнали, о чем Китай предупредил Соединенные Штаты Америки
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14События недели в фотографиях
9Теракт в Манчестере
11:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе бывший хозяин дома обокрал новых собственников жилья

Чтобы вывезти чужое имущество, он вызвал грузчиков.

В Симферополе за кражу задержали ранее судимого 52-летнего мужчину. Он обокрал новых владельцев своего бывшего жилья — похитил морозильную камеру.

— Имея ключи от своего бывшего дома, он воспользовался моментом, когда новых владельцев не было дома, и с помощью грузчиков, специально нанятых им по объявлению, вывез морозильную камеру, — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Украденный морозильник он сдал в один из ломбардов крымской столицы.

Ущерб оценили в более 10 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Комплекс классической неполноценности
Патриарх приравнял гей-браки к фашистским законам
Комплекс классической неполноценности
Выпускники 2017 года напишут свой первый ЕГЭ
Источник: Совфед поддержал назначение Небензи постпредом при ООН
МИД России осудил новые ракетные пуски Северной Кореи
Путин подписал закон о надзоре за освободившимися террористами
В понедельник Макрон сводит Путина на выставку в Версале
Минэнерго сообщило о масштабной энергоаварии в Сибири
Вакансия мечты: путешествовать по миру и получать за это деньги
Спорт
Месси в четвертый раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы» 29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании забил 37 голов
Авто
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов Эта самая необъективная статья в истории «Авто Mail.Ru». Ведь мы решили выбрать пять самых красивых внедорожников (и кроссоверов) на нашем рынке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения» София Коппола, Николь Кидман, Колин Фаррелл и Кирстен Данст представили совместный фильм на Каннском кинофестивале
Недвижимость
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Застройщик предложил пожить в его новостройке за зарплату
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке Актриса «забыла» надеть в Диснейлэнд нижнее белье.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь