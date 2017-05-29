В горах заблудились 2 группы туристов

Так, первый случай произошел в субботу, 27 мая. На Двуглавой сопке 25-летняя девушка из Удмуртии повредила ногу. Спутники, сопровождавшие ее обратно до Белого ключа, сбились с пути, и смогли выбраться на нужную дорогу благодаря указаниям спасателей, которые они давали по телефону. На следующий день отряд отправился на поиски троих путешественников, потерявшихся в районе Черной скалы.

«Побродив пару часов и не найдя дороги, они позвонили спасателям. Сотрудники Златоустовского спасотряда выехали на место и отыскали заблудившихся. Затем их сопроводили до магнитской дороги», — уточнили в поисково-спасательной службе Челябинской области.