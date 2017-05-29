Трое граждан Белоруссии погибли в ДТП в Березниках
Они приехали на Урал по работе.
Они приехали на Урал по работе.
Вечером 27 мая 2017 года в Березниках на улице Пятилетки произошло ДТП, в котором погибли трое граждан Белоруссии. Они находились на Урале по служебным делам, пишет издание Belnaviny.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
Скончались 29-летний водитель иномарки и два его пассажира 34 и 32 лет. Еще два пассажира внедорожника (44 и 48 лет), а также пассажиры автобуса — 57 и 36 лет — получили различные травмы.
По факту происшествия проводится проверка.