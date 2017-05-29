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12:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Трое граждан Белоруссии погибли в ДТП в Березниках

Они приехали на Урал по работе.

Вечером 27 мая 2017 года в Березниках на улице Пятилетки произошло ДТП, в котором погибли трое граждан Белоруссии. Они находились на Урале по служебным делам, пишет издание Belnaviny.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, белоруссы ехали во внедорожнике Mitsubishi L-200. Автомобиль вылетел на встречку и столкнулся там с автобусом МАЗ.

Скончались 29-летний водитель иномарки и два его пассажира 34 и 32 лет. Еще два пассажира внедорожника (44 и 48 лет), а также пассажиры автобуса — 57 и 36 лет — получили различные травмы.

По факту происшествия проводится проверка.

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