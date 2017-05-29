В Челябинске перевернулся микроавтобус, врезавшись в фонарный столб

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, ДТП случилось в 22 часа 30 минут возле дома 80 по улице Университетская Набережная. Находившийся за рулем «Мазды» водитель по неустановленным причинам не справился с управлением и влетел в опору городского освещения, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП мужчина 1982 года рождения из Екатеринбурга, находившийся в автобусе, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом таза. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Уточняются все обстоятельства происшествия. Предположительно, получивший тяжелейшие травмы житель Екатеринбурга и есть водитель, управлявший авто в нетрезвом состоянии.