В Челябинске перевернулся микроавтобус, врезавшись в фонарный столб
28 мая в ночное время на
28 мая в ночное время на
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, ДТП случилось в 22 часа 30 минут возле дома 80 по улице Университетская Набережная. Находившийся за рулем «Мазды» водитель по неустановленным причинам не справился с управлением и влетел в опору городского освещения, после чего машина опрокинулась.
В результате ДТП мужчина 1982 года рождения из Екатеринбурга, находившийся в автобусе, получил закрытую
Уточняются все обстоятельства происшествия. Предположительно, получивший тяжелейшие травмы житель Екатеринбурга и есть водитель, управлявший авто в нетрезвом состоянии.