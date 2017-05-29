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14:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пропавший в апреле студент сельхозтехникума найден мертвым

Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем не было никакой информации.

Источник: Вести - Новосибирск

Пропавший в апреле студент сельхозтехникума найден мертвым, информация опубликована поисковым отрядом «Лиза Алерт».

Подробности гибели молодого человека не сообщаются.

Напомним, Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного с техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем не было никакой информации.

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