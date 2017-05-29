Пропавший в апреле студент сельхозтехникума найден мертвым
Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем не было никакой информации.
Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем не было никакой информации.
Пропавший в апреле студент сельхозтехникума найден мертвым, информация опубликована поисковым отрядом «Лиза Алерт».
Подробности гибели молодого человека не сообщаются.
Напомним, Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного с техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем не было никакой информации.