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14:11 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске ищут 12-летнего Сашу Кулакова

Мальчик уехал в гости к родственникам и пропал.

12-летний Александр Кулаков пропал в Омске, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Представитель детского учреждения обратился с заявлением в отдел полиции № 8 в городке нефтяников. Вчера, 28 мая, мальчик уехал в гости к родственникам и не вернулся до сих пор.

Пока полицейские проверяют места, где он может появиться, опрашивают родственников и друзей подростка, всех у кого есть информация о местонахождении ребёнка просят позвонить по тел. 63−04−04 или 02.

Приметы Александра Кулакова: на вид 13 лет, рост 135 см, среднего телосложения, прямые короткие волосы, голубые глаза. Мальчик был одет в коричневую куртку на резинке, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

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