В Ейском районе в опрокинувшемся автомобиле пострадали четыре человека

Авария случилась на косе Долгой в 20:05. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-219010 ехал в сторону станицы Должанской по косе и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля 26, 24 и 22 лет. После осмотра двум пострадавшим назначили амбулаторное лечение.