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15:28 (мск), источник: ЮГА.ру

В Ейском районе в опрокинувшемся автомобиле пострадали четыре человека

В станице Должанской Ейского района 26 мая произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Авария случилась на косе Долгой в 20:05. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-219010 ехал в сторону станицы Должанской по косе и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля 26, 24 и 22 лет. После осмотра двум пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

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