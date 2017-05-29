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14:02 (мск), источник: Новости Перми

В микрорайоне Старые Водники на пожаре погиб человек

Двухэтажный деревянный барак на ул. Танцорова, 21 загорелся днем 29 мая. На месте работают пожарные расчеты. Известно об одном погибшем и нескольких спасенных детях.

По предварительной информации, в доме проживало три семьи, практически все их имущество уничтожено огнем.

На месте работает восемь пожарных расчетов. Один человек погиб, основная версия возникновения возгорания — неосторожность при курении в пьяном виде погибшего.

По разной информации, в доме также проживало восемь детей, они успели покинуть горящее здание. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Дом полностью сгорел.

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