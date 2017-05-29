В микрорайоне Старые Водники на пожаре погиб человек
Двухэтажный деревянный барак на ул. Танцорова, 21 загорелся днем 29 мая. На месте работают пожарные расчеты. Известно об одном погибшем и нескольких спасенных детях.
Двухэтажный деревянный барак на ул. Танцорова, 21 загорелся днем 29 мая. На месте работают пожарные расчеты. Известно об одном погибшем и нескольких спасенных детях.
По предварительной информации, в доме проживало три семьи, практически все их имущество уничтожено огнем.
На месте работает восемь пожарных расчетов. Один человек погиб, основная версия возникновения возгорания — неосторожность при курении в пьяном виде погибшего.
По разной информации, в доме также проживало восемь детей, они успели покинуть горящее здание. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Дом полностью сгорел.