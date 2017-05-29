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15:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

Спасатели в Озёрске сняли с карниза дома звавшего на помощь ребёнка

Помощь вызвал очевидец.

Спасатели в Озёрске сняли с карниза между первым и вторым этажом жилого дома 10-летнюю девочку, сообщают в городской службе спасения.

О зовущем на помощь ребёнке на улице Чапаева около 11 часов 27 мая сообщил очевидец. Чтобы спустить девочку на землю, спасатели использовали лестницу. Медицинская помощь ребёнку не понадобилась.

Напомним, ранее челябинские спасатели выезжали к высотному дому, где двое маленьких детей играли на открытом балконе 9 этажа, пока их мама спала.

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