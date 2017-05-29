Шестерых южноуральцев будут судить за хищение свыше 1,8 млн рублей у крупных банков

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, соучастники в период с июля по октябрь 2014 года предоставили заведомо ложные и недостоверные сведения о заемщиках и похитили деньги, принадлежащие четырем коммерческим банкам. Сумма ущерба составила более 1,8 млн рублей.

Кроме того, обвиняемые покушались на хищение денежных средств, принадлежащих 9 коммерческим банкам на общую сумму свыше 5 млн рублей, однако банки отказали в выдаче кредитов.