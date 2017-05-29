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15:29 (мск), источник: Nakanune.ru

Шестерых южноуральцев будут судить за хищение свыше 1,8 млн рублей у крупных банков

Шестеро жителей Челябинской области предстанут перед судом за хищение свыше 1,8 млн рублей у крупных коммерческих банков.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, соучастники в период с июля по октябрь 2014 года предоставили заведомо ложные и недостоверные сведения о заемщиках и похитили деньги, принадлежащие четырем коммерческим банкам. Сумма ущерба составила более 1,8 млн рублей.

Кроме того, обвиняемые покушались на хищение денежных средств, принадлежащих 9 коммерческим банкам на общую сумму свыше 5 млн рублей, однако банки отказали в выдаче кредитов.

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