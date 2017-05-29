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15:36 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге задержаны разбойники, ограбившие магазин с пистолетом от игровой приставки

В Екатеринбурге по «горячим следам» задержали подозреваемых в разбойном нападении. Для него злоумышленники использовали игрушечный пистолет от игровой приставки.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, утром 28 мая в дежурную часть отдела полиции № 14 поступил сигнал о разбойном нападении в магазине на улице Космонавтов, 76. На место выезжали две следственно-оперативные группы под руководством начальника территориального ОВД полковника полиции Сергея Кулагина.

Было установлено, что двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили пак пива (20 бутылок). Ущерб составил 1 тыс. 700 руб.

В ходе патрулирования нарядом патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» во дворе дома № 78 на улице Космонавтов были задержаны двое подозреваемых. Похищенное и улика — игрушечный пистолет от приставки с надписью Super Laser Gun — были изъяты.

«Злоумышленники 1990 и 1985 года рождения проживают в поселке Садовый. В ходе допроса 27-летний ранее судимый за кражу гражданин рассказал полицейским, что за два дня до преступления он с товарищами злоупотреблял спиртным, когда деньги закончились, они поехал к друзьям для того, чтобы взять в долг деньги. Пока один из мужчин отвлекся знакомством с девушкой, двое других совершили разбойное нападение на продуктовый магазин», — отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой», задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет. На время следствия оба будут находиться под стражей. Пока полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям.

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