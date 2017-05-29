Самарцы жалуются на мошенников в спецодежде газовой службы

В своих обращениях граждане указывают на то, что продавцы в спецодежде газовой службы представляются работниками газовой службы ГК «Газ-Контроль» и, проникая в квартиру под предлогом проверки утечки газа, рассказывая о товаре, вводят их в заблуждение относительно того, что, если граждане не установят этот прибор, то им будет отключен газ и они будут платить большие штрафы.

В результате граждан убеждают приобрести прибор по якобы льготной цене (4900 рублей) для пенсионеров и ветеранов труда. При этом, липовые газовики ссылаются на якобы существующее Постановление Правительства.

В Роспотребнадзоре официально заявляют, что нормативного акта, устанавливающего обязанность со стороны граждан осуществлять подключение детектора загрязнителей воздуха не существует. Если распространители данной продукции оказывают давление и настаивают на приобретении «Спасателя», необходимо обратиться в правоохранительные органы. Если же прибор был приобретен из страха попасть под штрафные санкции, то сделку купли-продажи можно признать недействительной.

Согласно ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. Согласно ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. В соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 17 Закона вы вправе предъявить иск по своему месту жительства или по месту пребывания, либо по месту нахождения ответчика, при этом потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует очень внимательно отнестись к такого рода покупкам. Прежде чем приобрести аппарат, следует тщательно продумать вопрос о необходимости его немедленной покупки. Стоит также внимательно прочитать инструкцию по применению, согласно которой универсальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель» предназначен для обнаружения загрязнителей воздуха, паров бензина, алкоголя (этанола), органических растворителей, природного, топливного газа (метана), пропана, бутана и угарного газа (монооксида углерода) в воздухе помещений с последующей выдачей световой и звуковой сигнализации.

Прежде, чем приобрести товар, необходимо потребовать от распространителя демонстрации его работы.