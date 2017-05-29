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15:29 (мск), источник: Volga News

Самарцы жалуются на мошенников в спецодежде газовой службы

В Управление Роспотребнадзора по Самарской области поступают обращения потребителей по фактам обмана и введения в заблуждение при приобретении по месту жительства граждан универсального детектора загрязнителей воздуха «Спасатель».

В своих обращениях граждане указывают на то, что продавцы в спецодежде газовой службы представляются работниками газовой службы ГК «Газ-Контроль» и, проникая в квартиру под предлогом проверки утечки газа, рассказывая о товаре, вводят их в заблуждение относительно того, что, если граждане не установят этот прибор, то им будет отключен газ и они будут платить большие штрафы.

В результате граждан убеждают приобрести прибор по якобы льготной цене (4900 рублей) для пенсионеров и ветеранов труда. При этом, липовые газовики ссылаются на якобы существующее Постановление Правительства.

В Роспотребнадзоре официально заявляют, что нормативного акта, устанавливающего обязанность со стороны граждан осуществлять подключение детектора загрязнителей воздуха не существует. Если распространители данной продукции оказывают давление и настаивают на приобретении «Спасателя», необходимо обратиться в правоохранительные органы. Если же прибор был приобретен из страха попасть под штрафные санкции, то сделку купли-продажи можно признать недействительной.

Согласно ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. Согласно ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. В соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 17 Закона вы вправе предъявить иск по своему месту жительства или по месту пребывания, либо по месту нахождения ответчика, при этом потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует очень внимательно отнестись к такого рода покупкам. Прежде чем приобрести аппарат, следует тщательно продумать вопрос о необходимости его немедленной покупки. Стоит также внимательно прочитать инструкцию по применению, согласно которой универсальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель» предназначен для обнаружения загрязнителей воздуха, паров бензина, алкоголя (этанола), органических растворителей, природного, топливного газа (метана), пропана, бутана и угарного газа (монооксида углерода) в воздухе помещений с последующей выдачей световой и звуковой сигнализации.

Прежде, чем приобрести товар, необходимо потребовать от распространителя демонстрации его работы.

Если же все-таки решили приобрести универсальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель», помните, что согласно Закона РФ «О защите прав потребителей» и Правил продажи отдельных видов товаров, продажа товаров при разносной торговле должна осуществляться с выполнением определенных требований. Продавец либо его представитель должен предоставить покупателю сведения о наименование организации (индивидуального предпринимателя), места ее нахождения (юридический адрес), а индивидуальный предприниматель еще и информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Представитель продавца должен иметь личную карточку, заверенную подписью, а также печатью продавца, с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества представителя продавца, а также сведений о продавце. При разносной торговле покупателю при приобретении изделия должен передаваться товарный чек, в котором указываются наименование товара и сведения о продавце, дата продажи, количество и цена товара, а также проставляется подпись представителя продавца.

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