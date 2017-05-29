В Жодино пьяный бесправник насмерть сбил пешехода

— Машина Audi 100 ехала со стороны Борисова в направлении Минска, а при проезде регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на красный сигнал светофора. Пешеход скончался на месте ДТП. Водитель же пытался скрыться, однако далеко не уехал: его задержали очевидцы аварии. Этот водитель в 2015 году был лишен водительского удостоверения на три года за управление в нетрезвом состоянии. И во время этой аварии он опять же был пьян. Оба — и водитель, и погибший — жодинцы 1989 года рождения. Водитель задержан. Жодинский городской отдел СК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 317 УК.