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15:39 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Жодино пьяный бесправник насмерть сбил пешехода

Очередная трагедия по вине пьяного водителя: примерно в 19.40 27 мая водитель Audi 100, ранее лишенный прав за управление в состоянии опьянения, насмерть сбил пешехода.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

О ДТП, произошедшем на 28 километре автодороги Слобода — Новосады, корреспонденту SB.BY рассказал начальник ОГАИ Жодинского ГОВД Александр Вишневский:

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— Машина Audi 100 ехала со стороны Борисова в направлении Минска, а при проезде регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на красный сигнал светофора. Пешеход скончался на месте ДТП. Водитель же пытался скрыться, однако далеко не уехал: его задержали очевидцы аварии. Этот водитель в 2015 году был лишен водительского удостоверения на три года за управление в нетрезвом состоянии. И во время этой аварии он опять же был пьян. Оба — и водитель, и погибший — жодинцы 1989 года рождения. Водитель задержан. Жодинский городской отдел СК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 317 УК.

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