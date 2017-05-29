В Дзержинском районе Волгограда поврежден газопровод у жилых домов
Серьезная утечка газа отмечена в Волгограде на улице Шекснинской в Дзержинском районе. ЧП произошло днем, 29 мая, рядом с жилыми домами № 38 и 40.
Серьезная утечка газа отмечена в Волгограде на улице Шекснинской в Дзержинском районе. ЧП произошло днем, 29 мая, рядом с жилыми домами № 38 и 40.
На месте уже работают спасатели МЧС, работники АО «Волгоградгоргаз», представители полиции и карета скорой помощи. Общественник и блогер Алексей Ульянов сообщает с места события, что на улице в условиях безветрия ощущается сильный запах газа. Газ выходил из поврежденной трубы в течение 15 минут.
Согласно предварительным данным, в непосредственной близости от газопровода действовала бригада рабочих, которые повредили магистраль. Известно, что это коммерческая компания, которая взялась за дело без согласования работ с газовой службой.