На станции метро «Октябрьская» пьяный парень сломал нос милиционеру

Информация о том, что на станции хулиганит молодой человек, поступила сотруднику УВД по охране Минского метрополитена в 1 час 16 минут. Парень выглядел нетрезвым — вызывающе себя вел, шел, шатаясь. Милиционер остановил подозрительного пассажира на эскалаторе и попросил покинуть метрополитен — вход в подземку пассажирам в состоянии алкогольного опьянения запрещен.

Молодой человек поднялся в вестибюль, но со станции уходить не хотел. А когда стражи порядка попытались увести нарушителя в комнату милиции для разбирательства, напал на них. Один из сотрудников пострадал — позже врачи диагностировали у него закрытый перелом костей носа.

Усмирить дебошира удалось только когда подключились сотрудники службы безопасности ГП «Минский метрополитен» и ближайшего милицейского наряда. Парня отвели в комнату милиции, а потом в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи. Там ему поставили диагноз «Алкогольное опьянение, алкогольное отравление».

Центральный районный отдел Следственного комитета по Минску возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.