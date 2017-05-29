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18:07 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На станции метро «Октябрьская» пьяный парень сломал нос милиционеру

Пьяный молодой человек 27 мая так хотел попасть на станцию метро Октябрьская, что напал на милиционера. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Информация о том, что на станции хулиганит молодой человек, поступила сотруднику УВД по охране Минского метрополитена в 1 час 16 минут. Парень выглядел нетрезвым — вызывающе себя вел, шел, шатаясь. Милиционер остановил подозрительного пассажира на эскалаторе и попросил покинуть метрополитен — вход в подземку пассажирам в состоянии алкогольного опьянения запрещен.

Молодой человек поднялся в вестибюль, но со станции уходить не хотел. А когда стражи порядка попытались увести нарушителя в комнату милиции для разбирательства, напал на них. Один из сотрудников пострадал — позже врачи диагностировали у него закрытый перелом костей носа.

Усмирить дебошира удалось только когда подключились сотрудники службы безопасности ГП «Минский метрополитен» и ближайшего милицейского наряда. Парня отвели в комнату милиции, а потом в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи. Там ему поставили диагноз «Алкогольное опьянение, алкогольное отравление».

Центральный районный отдел Следственного комитета по Минску возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.

Ранее 19-летнего минчанина уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков и нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, мелкое хищение, нарушение обязанностей по воинскому учету. А в феврале нынешнего года суд Фрунзенского района Минска приговорил парня к 240 часам общественных работ за кражу. Молодой человек также состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции Октябрьского РУВД столицы.

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