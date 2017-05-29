Два человека погибли в результате падения деревьев в Москве

«Около 15.50 на ВВЦ в районе павильона № 36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, о погибшем результате падения дерева на юго-западе столицы.
«В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб», — сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
Также он сообщил, что на Новомарьинской улице на юго-западе города деревом придавило мужчину.
«По предварительной информации мужчина выжил, однако не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели», — отметил источник.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили «Интерфаксу» с понедельника по 07:00 30 мая в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административные округа) местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17−22 м/с.
В МЧС отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).
«Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках», — говорится в сообщении.