На Кубани объявили экстренное предупреждение по повышению уровня воды в реках

Экстренное предупреждение распространяется на реку Чамлык, устье реки Лаба, среднее и нижнее течение реки Кубань. Местами вода поднимется до опасных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В случае возникновения ЧС необходимо обращаться по телефонам: 01, 101, 8 (861) 268−64−40 .

Как сообщали Юга.ру, ранее река Чамлык в Курганинском районе вышла из берегов и подтопила один частный дом на улице Гоголя и 27 придомовых территорий на улице Шевченко в станице Михайловской.