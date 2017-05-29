На Кубани объявили экстренное предупреждение по повышению уровня воды в реках
В Краснодарском крае 29 и 30 мая ожидается подъем уровня воды в реках.
В Краснодарском крае 29 и 30 мая ожидается подъем уровня воды в реках.
Экстренное предупреждение распространяется на реку Чамлык, устье реки Лаба, среднее и нижнее течение реки Кубань. Местами вода поднимется до опасных отметок, сообщает
В случае возникновения ЧС необходимо обращаться по телефонам: 01, 101,
Как сообщали Юга.ру, ранее река Чамлык в Курганинском районе вышла из берегов и подтопила один частный дом на улице Гоголя и 27 придомовых территорий на улице Шевченко в станице Михайловской.