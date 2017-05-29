Аварийная машина провалилась под асфальт в Павлодаре

Инцидент произошел в районе улиц Катаева — Ломова во время гидравлических испытаний на тепловых сетях. Передняя часть аварийной машины почти на метр ушла под асфальт.

«Сегодня в южной части Павлодара проводились плановые гидравлические испытания. При подаче максимальной нагрузки на тепломагистрали обнаружилось повреждение, в результате вода подмыла фундамент и произошло обрушение асфальта. В месте подмыва находилась аварийная машина ТОО “Тепловые сети”, под которой и обрушилось асфальтовое покрытие», — прокомментировали в пресс-службе АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Глубина образовавшейся ямы составила порядка метра. Во избежание дальнейшего обрушения место провала засыпали и огородили.

«По завершении гидравлических испытаний будет составлен график ремонтных работ по устранению выявленных повреждений. В данный момент образовавшуюся яму засыпали щебнем. После завершения ремонта на теплосетях асфальтовое покрытие в месте обвала будет восстановлено», — отметили в пресс-службе энергокомпании.

В акимате Павлодара обещают проконтролировать восстановление дорожного полотна.

Напомним, в октябре прошлого года в центре Павлодара под асфальт провалилась женщина с ребенком. ЧП произошло на проезжей части 1 Мая — Лермонтова. Асфальт провалился в момент, когда они шли по пешеходному переходу и практически пересекли улицу. В результате обвала 58-летняя женщина и ее четырехлетняя внучка оказались под асфальтом.