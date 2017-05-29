Халатность врача привела к смерти пациента
Трагедия произошла в городе Бельцы. Врача приговорили к двум годам тюрьмы за халатное отношение к правилам и методам оказания медицинской помощи, что привело к смерти пациента.
Трагедия произошла в городе Бельцы. Врача приговорили к двум годам тюрьмы за халатное отношение к правилам и методам оказания медицинской помощи, что привело к смерти пациента.
Как сообщают сотрудники полиции, в конце декабря 2012 года, в Реанимационное отделение Городской больницы был госпитализирован мужчина с
Врач не провела компьютерную томографию, которая согласно
Врача невролога приговорили к двум годам тюрьмы, с лишением права занимать должности в области здравоохранения сроком на три года.