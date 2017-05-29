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19:38 (мск), источник: Actualitati.md

Халатность врача привела к смерти пациента

Трагедия произошла в городе Бельцы. Врача приговорили к двум годам тюрьмы за халатное отношение к правилам и методам оказания медицинской помощи, что привело к смерти пациента.

Источник: Actualitati.md

Как сообщают сотрудники полиции, в конце декабря 2012 года, в Реанимационное отделение Городской больницы был госпитализирован мужчина с черепно-мозговой травмой, который был осмотрен врачом неврологом.

Врач не провела компьютерную томографию, которая согласно судебно-медицинской экспертизе, была необходима. Без лечения пациент скончался через несколько дней.

Врача невролога приговорили к двум годам тюрьмы, с лишением права занимать должности в области здравоохранения сроком на три года.

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