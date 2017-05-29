Шесть человек стали жертвами урагана в Москве
Еще два человека оказались заблокированы в беседке на Андреевской набережной.
Еще два человека оказались заблокированы в беседке на Андреевской набережной.
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Жертвами налетевшего на Москву урагана стали шесть человек, сообщил «Интерфаксу» в понедельник осведомленный источник.
По его словам, в результате ненастья один человек погиб на Кировоградской улице, один на площади Джавахарлала Неру, еще один на Андреевской набережной. Кроме того, источник сообщил о двух погибших на Кедровой улице и еще одном в районе станции метро «Университет».
Ранее другой источник сообщил «Интерфаксу», что два человека оказались заблокированы в беседке на
Источник не уточнил, в каком состоянии находятся люди в беседке.
Кроме того, еще один человек получил травму в результате падения дерева в Дмитровском районе Подмосковья.
Ранее в
В МЧС отметили, что