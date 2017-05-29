Шесть человек стали жертвами урагана в Москве

По его словам, в результате ненастья один человек погиб на Кировоградской улице, один на площади Джавахарлала Неру, еще один на Андреевской набережной. Кроме того, источник сообщил о двух погибших на Кедровой улице и еще одном в районе станции метро «Университет».

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Жертвами налетевшего на Москву урагана стали шесть человек, сообщил «Интерфаксу» в понедельник осведомленный источник.

Ранее другой источник сообщил «Интерфаксу», что два человека оказались заблокированы в беседке на юго-западе Москвы. «От сильного ветра дерево упало на беседку на Андреевской набережной. В беседке, по предварительной информации находились два человека», — сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, в каком состоянии находятся люди в беседке.

Кроме того, еще один человек получил травму в результате падения дерева в Дмитровском районе Подмосковья.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили «Интерфаксу» с понедельника по 07:00 30 мая в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административные округа) местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17−22 м/с.

В МЧС отметили, что из-за ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах.