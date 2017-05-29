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17:54 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв урагана в Москве выросло до восьми человек

Еще два человека скончались после того, как на Андреевской набережной на них обрушилась беседка.

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Число жертв урагана в Москве возросло до восьми человек, сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.

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Ранее сообщалось о шести погибших, эту информацию подтвердили в столичном главке СКР.

В частности, говорилось, что жертвой ненастья стали один человек на Кировоградской улице, один — на площади Джавахарлала Неру, еще один — на Андреевской набережной. Кроме того, источник сообщил о двух погибших на улице Кедрова и еще одном в районе станции метро «Университет».

По новым данным, еще два человека скончались после того, как на Андреевской набережной на них обрушилась беседка.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, после урагана за медицинской помощью обратились более 40 человек.

«В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал Собянин в своем твиттере.

Ураган в Москве
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