Число жертв урагана в Москве возросло до одиннадцати

«По состоянию на 17:30, поступили сведения об 11 случаях смерти граждан в Москве», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о восьми погибших. Так, жертвой ненастья стали один человек на Кировоградской улице, один — на площади Джавахарлала Неру, еще один — на Андреевской набережной. Кроме того, источник сообщил о двух погибших на улице Кедрова и еще одном в районе станции метро «Университет». Кроме того, еще два человека скончались после того, как на Андреевской набережной на них обрушилась беседка.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, после урагана за медицинской помощью обратились более 40 человек.