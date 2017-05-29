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18:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа

УФА, 29 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В следственный отдел по Стерлитамаку днем 29 мая поступило сообщение о госпитализации малолетнего ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Ведомство организовало доследственную проверку.

Предварительно установлено, что трехлетняя девочка находилась дома с восьмилетней сестрой, пока мать была на работе. Младшая сестра залезла на подоконник в зале и оперлась о москитную сетку окна. В итоге сетка не выдержала, и ребенок выпал с третьего этажа на землю. Девочку увезли в больницу.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе СКР по РБ.

В ведомстве напомнили родителям, чтобы они закрывали окна на замок или держали их открытыми только на вертикальное проветривание с фиксацией на ключ, если в доме находятся дети. Никакое укрепление москитной сетки не убережет ребенка от падения.

«Как правило, падение детей происходит в момент отсутствия контроля со стороны взрослых. Нельзя разрешать своим детям играть на подоконниках, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник — это место для его игр и развлечений, — сказали в республиканском следственном управлении. — Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни ребенка. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. Эти простые правила помогут избежать трагедии».

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