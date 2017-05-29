У бизнесмена в Кокшетау шантажом вымогали миллион тенге

В УВД Кокшетау поступило заявление от 49-летнего жителя областного центра о том, что незнакомый человек путем шантажа вымогает у него один миллион тенге. Иначе незнакомец грозил обнародовать информацию, порочащую честь и достоинство потерпевшего.

«Выйти на след вымогателя для полиции не составило труда, злоумышленник периодически выходил на связь с потерпевшим, чтобы обговорить условия передачи денег. В момент передачи части денег с поличным был задержан 42-летний житель областного центра», — говорится в сообщении.

По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по статье 194 части 1 (Вымогательство). Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС УВД Кокшетау.

Как сообщили Sputnik Казахстан, потерпевший занимался предпринимательской деятельностью. Задержанный подозреваемый нигде не работает.