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18:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

У бизнесмена в Кокшетау шантажом вымогали миллион тенге

АСТАНА, 29 май — Sputnik. В Кокшетау злоумышленник вымогал миллион тенге у предпринимателя, угрожая обнародовать компромат, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.

Источник: Sputniknews.kz

В УВД Кокшетау поступило заявление от 49-летнего жителя областного центра о том, что незнакомый человек путем шантажа вымогает у него один миллион тенге. Иначе незнакомец грозил обнародовать информацию, порочащую честь и достоинство потерпевшего.

«Выйти на след вымогателя для полиции не составило труда, злоумышленник периодически выходил на связь с потерпевшим, чтобы обговорить условия передачи денег. В момент передачи части денег с поличным был задержан 42-летний житель областного центра», — говорится в сообщении.

По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по статье 194 части 1 (Вымогательство). Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС УВД Кокшетау.

Как сообщили Sputnik Казахстан, потерпевший занимался предпринимательской деятельностью. Задержанный подозреваемый нигде не работает.

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