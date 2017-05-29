Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Эксперт объяснил, почему ЕС отказался от российского газопровода
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Известный 67-летний ведущий показал лицо после пластики - СМИ
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
19:59 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Директор и учредитель речицкой фирмы осужден на пять лет за мошенничество

Руководитель частного предприятия в течение 2010−2011 годов завладел денежными средствами предприятий на сумму более 800 рублей под предлогом покупки для них товаров. Взятые на себя обязательства по их приобретению выполнять не собирался.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Также следствие выяснило, что с 2013 по 2015 год лжепредприниматель заключал фиктивные договоры бытового подряда с гражданами на изготовление мебели, которую также не создавал. Полученные от заказчиков деньги тратил по своему усмотрению.

— Всего в ходе противоправной деятельности речичанин похитил имущество и денежные средства 54 граждан и юридических лиц на общую сумму более 50,4 тысяч рублей, — сообщают в УСК по Гомельской области. — В ходе следствия в отношении обвиняемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд Речицкого района, рассмотрев дело, назначил 46-летнему жителю райцентра в качестве наказания 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Приговор судьбы
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Число жертв урагана в Москве возросло до одиннадцати
Путин: интересы России и Франции важнее политической конъюнктуры
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
СБУ обвинила «Яндекс.Украина» в передаче данных спецслужбам РФ
МИД РФ рекомендовал дважды подумать перед поездкой в Черногорию
Москалькова призвала освободить тяжело больных заключенных
Последствия урагана в Москве: фото и видео
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь