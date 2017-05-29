Директор и учредитель речицкой фирмы осужден на пять лет за мошенничество

Также следствие выяснило, что с 2013 по 2015 год лжепредприниматель заключал фиктивные договоры бытового подряда с гражданами на изготовление мебели, которую также не создавал. Полученные от заказчиков деньги тратил по своему усмотрению.

— Всего в ходе противоправной деятельности речичанин похитил имущество и денежные средства 54 граждан и юридических лиц на общую сумму более 50,4 тысяч рублей, — сообщают в УСК по Гомельской области. — В ходе следствия в отношении обвиняемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд Речицкого района, рассмотрев дело, назначил 46-летнему жителю райцентра в качестве наказания 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.