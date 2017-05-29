Движение электричек на всех направлениях МЖД восстановлено после урагана
По мере введения движения в график возможны задержки электричек.
По мере введения движения в график возможны задержки электричек.
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение поездов на всех направлениях Московской железной дороги (МЖД), прерванное падением деревьев на пути после урагана, полностью восстановлено. Об этом сообщили в
«Движение по всем направлениям восстановлено. Возможны задержки по мере введения движения в график», — уточнили в
Ранее сообщалось, что поезда на Ярославском и Белорусском направлениях следуют только по главному ходу. На двух участках движение было прервано, пущены компенсационные автобусы.