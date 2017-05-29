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22:37 (мск), источник: ТАСС

Экс-губернатор Челябинской области подозревается в получении взятки в 3,4 млрд рублей

Ранее Михаилу Юревичу инкриминировалась взятка в 26 млн рублей.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем в 3,4 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее ему инкриминировалась взятка в 26 млн рублей.

«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (“Получение взятки”), — сообщила представитель СК. — По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны, получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд рублей».

По ее словам, «за посредничество в получении взятки задержан Андрей Чуркин — директор Московского представительства филиала ОАО “Макфа”, помощник депутата Государственной думы». По ходатайству следствия в отношении Чуркина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в ходе расследования уголовного дела следователи провели обыски в квартире Юревича в Челябинске и, по данным адвоката, планировали провести обыски по месту жительства Юревича в Москве, а также в офисе его компании «Макфа» (агропромышленный холдинг, организатором которого, по данным СМИ, был Юревич). «Расследование по уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств по делу», — сообщила представитель СК. Ранее Юревич был объявлен в розыск.

СК ранее вынес постановление о привлечении экс-губернатора в качестве обвиняемого. Как считает следствие, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее ему покровительство. Сумма взятки, по словам адвоката, составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

46-летний Михаил Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

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