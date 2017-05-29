Экс-губернатор Челябинской области подозревается в получении взятки в 3,4 млрд рублей
Ранее Михаилу Юревичу инкриминировалась взятка в 26 млн рублей.
Ранее Михаилу Юревичу инкриминировалась взятка в 26 млн рублей.
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем в 3,4 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее ему инкриминировалась взятка в 26 млн рублей.
«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (“Получение взятки”), — сообщила представитель СК. — По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны, получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд рублей».
По ее словам, «за посредничество в получении взятки задержан Андрей Чуркин — директор Московского представительства филиала ОАО “Макфа”, помощник депутата Государственной думы». По ходатайству следствия в отношении Чуркина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в ходе расследования уголовного дела следователи провели обыски в квартире Юревича в Челябинске и, по данным адвоката, планировали провести обыски по месту жительства Юревича в Москве, а также в офисе его компании «Макфа» (агропромышленный холдинг, организатором которого, по данным СМИ, был Юревич). «Расследование по уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия и
СК ранее вынес постановление о привлечении
46-летний Михаил Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость