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22:29 (мск), источник: Uralpress.ru

По делу Юревича задержан помощник депутата Госдумы

ГУ СК России возбудило уголовное дело помощника депутата Государственной думы, директора Московского представительства филиала ОАО «Макфа» Андрея Чуркина. Мужчину подозревают в посредничестве при передаче взятки экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, сообщает пресс-служба следственного комитета.

В отношении Чуркина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало агентство, Михаил Юревич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 4 статьи 33, части 2 статьи 128.1 УК РФ (подстрекательство в клевете).

В СК отмечают, что Юревич уже не единожды не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос. Адвокаты уверены, что на это у их подзащитного были уважительные причины. Игорь Трунов считает, что решение об избрании меры пресечения в виде ареста было бы незаконным.

В настоящее время Юревич проходит дополнительное медицинское обследование в отделении онкогематологии клиники Лондона. По словам адвоката, врачи запрещают ему ее покидать. Обследование продлится еще около месяца.

24 мая Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об отмене решения Ленинского районного суда Екатеринбурга, в котором отказали в заочном аресте Юревича. По решению суда бывший глава региона заочно арестован на два месяца с момента пересечения границы либо экстрадиции.

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