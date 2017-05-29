Киевляне отравились рыбой из гипермаркета, один человек умер

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

«Летальный случай заболевания ботулизмом и еще один случай заболевания ботулизмом зарегистрирован у жителей г. Киева, которые употребляли в еду вяленую рыбу, приобретенную в гипермаркете “Караван” ООО “Группа ритейла Украины”, по адресу: г. Киев, проспект Академика Глушкова, 13-б», — говорится в сообщении.

Так, умерший 1976 года рождения, по словам жены, 24 мая 2017 года употреблял в еду вяленого леща (непотрошенного), который был приобретен в гипермаркете «Караван». Симптомы заболевания появились во второй день. Больного не удалось спасти. Установленный диагноз: «Ботулизм, тяжелое течение».

Такое же заболевание у второго пострадавшего. По предварительным данным, он ел тарань, приобретенную в гипермаркете «Караван», после чего оказался в больнице. Третий больной съел вяленую рыбу карп, приобретенную в супермаркете «Мегамаркет» ООО «ЛАБР» по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 50 (ул. Горького, 50). С диагнозом «ботулизм» госпитализирован в Александровскую клиническую больницу г. Киева.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве начали проведение внепланового мероприятия (обследование) ООО «ЛАБР» по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 50 (ул. Горького, 50) и ООО «Группа ритейла Украины» по адресу: г. Киев, проспект Академика Глушкова, 13-б.