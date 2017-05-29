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21:59 (мск), источник: БЕЛТА

Поставлена точка в деле о коррупции на Полоцком винодельческом заводе

29 мая, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Поставлена точка в уголовном деле о коррупции на Полоцком винодельческом заводе, фигуранты получили от трех лет ограничения свободы до семи лет колонии усиленного режима.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский.

Уголовное дело по фактам необоснованного посредничества при проведении закупок оборудования, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, покушения на похищение средств предприятия, уклонения от уплаты налогов было возбуждено в 2015 году. Преступления, о которых идет речь, совершались с 2013 по 2015 год.

Фигурантами стали четыре человека — трое должностных лиц (директор, заместитель директора по коммерческим вопросам и главный бухгалтер) коммунального предприятия «Полоцкий винодельческий завод», а также индивидуальный предприниматель из Минска.

Бывший директор завода приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в Br9,2 тыс. Бывший заместитель директора по коммерческим вопросам приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывший главный бухгалтер (ей вменяется только уклонение от уплаты налогов) осуждена на три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Все трое лишены права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Участвовавший в коррупционной схеме предприниматель, который выступал посредником при закупках оборудования, приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, со штрафом в 9,2 тыс. и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет.

Установлено, что директор и главный бухгалтер в отчетных документах занижали объемы продаж и тем самым снижали налоговые отчисления. В махинациях с закупками оборудования кроме директора участвовала его заместитель и индивидуальный предприниматель. Бизнесмен выступил посредником в сделках по приобретению современных упаковочных машин и цистерны для хранения спирта. Установлено, что если бы предприятие оформило сделку напрямую с производителями, то модернизация обошлась бы на Br350 тыс. дешевле. На приобретение оборудования были выделены как собственные средства предприятия, так и бюджетные ресурсы.

Выявлены и другие факты злоупотребления служебными полномочиями, которые нанесли ущерб предприятию (поставки продукции в адрес фирмы-банкрота).

Что касается индивидуального предпринимателя, то выяснилось, что фирмы, которыми он владел, за 2013−2014 годы недоплатили налогов на сумму около Br55,7 тыс.

Приговор вступил в законную силу.

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