В Волгограде потерпел крушение мотодельтаплан

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Мотодельтаплан потерпел крушение в Волгограде, пилот погиб, сообщила ТАСС представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

«Сегодня около 19:00 мск в полицию поступила информация о том, что в результате крушения мотодельтаплана в районе поселка Песчанка Советского района Волгограда погиб пилот. По предварительным данным, управлял летательным аппаратом житель Москвы», — сказала Смольянинова.

По ее словам, по одной из версий мотодельтаплан столкнулся с линией электропередачи. Расследованием займется региональный Следственный комитет на транспорте.