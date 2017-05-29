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22:32 (мск), источник: ТАСС

В Волгограде потерпел крушение мотодельтаплан

Пилот погиб, сообщает ГУ МВД по области.

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Мотодельтаплан потерпел крушение в Волгограде, пилот погиб, сообщила ТАСС представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

«Сегодня около 19:00 мск в полицию поступила информация о том, что в результате крушения мотодельтаплана в районе поселка Песчанка Советского района Волгограда погиб пилот. По предварительным данным, управлял летательным аппаратом житель Москвы», — сказала Смольянинова.

По ее словам, по одной из версий мотодельтаплан столкнулся с линией электропередачи. Расследованием займется региональный Следственный комитет на транспорте.

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