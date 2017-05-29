ЧП в Киеве: момент прорыва трубы показали на видео с трех камер

Видео появилось на странице ТСН в Facebook. Камеры показали коммунальное ЧП в Киеве с трех ракурсов.

Напомним, что авария произошла около 14:10 в понедельник, 29 мая.

По словам начальника управления по вопросам ЧС КГГА Романа Ткачука, ЧП произошло в результате гидравлических испытаний, проводимых «Киевэнерго».

«Прорвало трубу диаметром 800 мм. Никто не пострадал», — сказал он.