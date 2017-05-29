Аэропорт Алматы закрывался из-за форс-мажора
В понедельник до полуночи был закрыт международный аэропорт Алматы. Президент воздушной гавани Айбол Бекмухамбетов по телефону рассказал Tengrinews.kz, в чем причина.
В понедельник до полуночи был закрыт международный аэропорт Алматы. Президент воздушной гавани Айбол Бекмухамбетов по телефону рассказал Tengrinews.kz, в чем причина.
По его словам, на второй
«К сожалению, повторилась вчерашняя ситуация. Это очень опасно, вчера произошло вот вскалывание плиты
«Эта проблема возникла по независящей от меня или нашего коллектива причине. Можно сказать, что
Айбол Бекмухамбетов отметил, что другая посадочная полоса алматинского аэропорта закрыта на капитальный ремонт, который завершится примерно в ноябре этого года. А в декабре полосу должны ввести в эксплуатацию.
Накануне аэропорт Алматы также приостанавливал работу,