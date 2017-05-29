Аэропорт Алматы закрывался из-за форс-мажора

По его словам, на второй взлетно-посадочной полосе работники аэропорта вечером 29 мая обнаружили «вспучивание бетонных плит».

«К сожалению, повторилась вчерашняя ситуация. Это очень опасно, вчера произошло вот вскалывание плиты где-то в районе трех квадратных метров, но мы за один час устранили. Сегодня где-то в 19:00 произошло увеличение вспучивания плит. К счастью сотрудники нашей аэродромной службы проявили высокую бдительность, вовремя заметили этот дефект. Сейчас все силы брошены на устранение. Думаю часам к 12-ти ночи полоса будет работать», — сообщил Бекмухамбетов.

«Эта проблема возникла по независящей от меня или нашего коллектива причине. Можно сказать, что форс-мажор. Поэтому я прошу у всех авиапассажиров понимания. Это то же самое, что, например, идет человек, и ему на голову внезапно падает кирпич», — добавил собеседник издания.

Айбол Бекмухамбетов отметил, что другая посадочная полоса алматинского аэропорта закрыта на капитальный ремонт, который завершится примерно в ноябре этого года. А в декабре полосу должны ввести в эксплуатацию.