Алиханов принёс соболезнования семьям погибших в московском урагане

«В Москве произошла трагедия — она унесла жизни людей. В результате ураганного ветра и сильнейшего ливня пострадало множество объектов городской инфраструктуры. Однако здания можно отремонтировать, деревья высадить вновь, а жизни людей не вернуть. Калининградская область выражает слова соболезнования семьям и близким трагически погибших. Случившееся лишний раз доказывает слабость человека перед силами природы. Мы скорбим вместе с Москвой», — сказал Алиханов.

В результате урагана, обрушившегося на столицу в понедельник, 29 мая, погибли, по последним данным, 11 человек, более 70 получили ранения. Повалены тысячи деревьев, инфраструктура города получила серьёзные повреждения.