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09:48 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов принёс соболезнования семьям погибших в московском урагане

Глава Калининградской области принёс соболезнования родным и близким людей, погибших в урагане в Москве 29 мая. Слова Антона Алиханова передала его пресс-секретарь Валерия Родина.

Источник: Калининград.Ru

«В Москве произошла трагедия — она унесла жизни людей. В результате ураганного ветра и сильнейшего ливня пострадало множество объектов городской инфраструктуры. Однако здания можно отремонтировать, деревья высадить вновь, а жизни людей не вернуть. Калининградская область выражает слова соболезнования семьям и близким трагически погибших. Случившееся лишний раз доказывает слабость человека перед силами природы. Мы скорбим вместе с Москвой», — сказал Алиханов.

В результате урагана, обрушившегося на столицу в понедельник, 29 мая, погибли, по последним данным, 11 человек, более 70 получили ранения. Повалены тысячи деревьев, инфраструктура города получила серьёзные повреждения.

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