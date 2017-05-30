Алиханов принёс соболезнования семьям погибших в московском урагане
Глава Калининградской области принёс соболезнования родным и близким людей, погибших в урагане в Москве 29 мая. Слова Антона Алиханова передала его
Глава Калининградской области принёс соболезнования родным и близким людей, погибших в урагане в Москве 29 мая. Слова Антона Алиханова передала его
«В Москве произошла трагедия — она унесла жизни людей. В результате ураганного ветра и сильнейшего ливня пострадало множество объектов городской инфраструктуры. Однако здания можно отремонтировать, деревья высадить вновь, а жизни людей не вернуть. Калининградская область выражает слова соболезнования семьям и близким трагически погибших. Случившееся лишний раз доказывает слабость человека перед силами природы. Мы скорбим вместе с Москвой», — сказал Алиханов.
В результате урагана, обрушившегося на столицу в понедельник, 29 мая, погибли, по последним данным, 11 человек, более 70 получили ранения. Повалены тысячи деревьев, инфраструктура города получила серьёзные повреждения.