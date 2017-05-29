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29 мая, источник: ТАСС

Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 140

По данным источника в экстренных службах города, на данный момент за медицинской помощью обратились 137 человек.

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14
фотографий
14
фотографий

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в результате урагана в Москве возросло до 137 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

«На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное», — сказал источник.

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В результате урагана погибли 11 человек.

Прокуратура Москвы совместно со столичными Департаментом природопользования и охраны окружающей среды и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства начали проверку в связи с последствиями налетевшего на столицу урагана, приведшего в том числе к гибели людей, сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы.

По данным на 20:00 мск, более 35 тыс. сотрудников городских служб устраняют последствия стихии, задействовано более 4,5 тыс. единиц техники. Аварийные бригады коммунальных служб восстанавливают поврежденные опоры ЛЭП, ремонтируют ограждения, распиливают и вывозят упавшие деревья, работы начались сразу после окончания урагана. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, предварительно повалено около 3,5 тыс. деревьев. Собянин назвал сегодняшний ураган беспрецедентным по масштабу ущерба за последние годы.

В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение.

Ураган в Москве
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