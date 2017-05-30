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03:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Из-за долга по алиментам хабаровчанин может остаться без комнаты в общежитии

В Хабаровске местный житель долгое время не перечислял деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

В результате долг алиментщика составил 400 тысяч рублей. Судебный пристав вынес постановление о возбуждении исполнительного производства. Мужчину уведомили об этом, однако он не погасил долг.

Приставы выяснили, что хабаровчанин владеет квартирой и комнатой в общежитии. Именно на последнюю и был наложен арест. Теперь алиментщик должен в течение десяти дней выплатить требуемую сумму. Иначе комната будет оценена и передана на реализацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по краю.

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