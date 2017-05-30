Из-за долга по алиментам хабаровчанин может остаться без комнаты в общежитии

В результате долг алиментщика составил 400 тысяч рублей. Судебный пристав вынес постановление о возбуждении исполнительного производства. Мужчину уведомили об этом, однако он не погасил долг.

Приставы выяснили, что хабаровчанин владеет квартирой и комнатой в общежитии. Именно на последнюю и был наложен арест. Теперь алиментщик должен в течение десяти дней выплатить требуемую сумму. Иначе комната будет оценена и передана на реализацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по краю.