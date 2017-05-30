ИГ* взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Террористическая группировка «Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Террористическая группировка «Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось, что десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Багдада рядом с магазином мороженого.
Чиновники сообщили, что сработало взрывное устройство в припаркованной машине.
* Террористическая организация, запрещенная в России.