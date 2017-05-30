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03:34 (мск), источник: Вести Иркутск

Праздник для детей устроили инспекторы ГИБДД в Иркутске

Настоящий праздник для детей устроили инспекторы ГИБДД в Иркутске.

Источник: Вести Иркутск

Настоящий праздник для детей устроили инспекторы ГИБДД в Иркутске.

Акцию под названием «Безопасное детство» полицейские приурочили ко Дню защиты детей. Специально для маленьких гостей на территорию управления по улице Тимирязева пригнали раритетные машины. Детям можно было в них сидеть и фотографироваться. А ведущий в костюме сказочного героя в игровой форме рассказывал о правилах дорожного движения. Завершился праздник хороводом и конкурсами.

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