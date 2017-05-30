Настоящий праздник для детей устроили инспекторы ГИБДД в Иркутске.

Акцию под названием «Безопасное детство» полицейские приурочили ко Дню защиты детей. Специально для маленьких гостей на территорию управления по улице Тимирязева пригнали раритетные машины. Детям можно было в них сидеть и фотографироваться. А ведущий в костюме сказочного героя в игровой форме рассказывал о правилах дорожного движения. Завершился праздник хороводом и конкурсами.