В Мексике россиянину Макееву предъявили обвинение в предумышленном убийстве

В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина

«Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения», — сказал Болбот.

Несколько сотен человек 19 мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и находился в больнице, откуда был выписан в понедельник и взят под стражу.

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.