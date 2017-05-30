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04:08 (мск), источник: РИА Новости

В Мексике россиянину Макееву предъявили обвинение в предумышленном убийстве

МЕХИКО, 30 мая — РИА Новости. Россиянину Алексею Макееву, раненному толпой в мексиканском Канкуне, предъявлено обвинение в предумышленном убийстве, сообщил в понедельник РИА Новости консул России в Мехико Дмитрий Болбот.

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«Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения», — сказал Болбот.

Несколько сотен человек 19 мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и находился в больнице, откуда был выписан в понедельник и взят под стражу.

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

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