Многодетная мать из Хабаровска скончалась после семейного скандала

В доме на улице Аэродромной (Железнодорожный район Хабаровска) при подозрительных обстоятельствах умерла мать семерых детей, сообщает портал «Губерния». Незадолго до смерти женщину избил нетрезвый муж. Связаны ли эти два события, выяснит медицинский эксперт.

В субботу, 27 мая, около 10 часов вечера кто-то позвонил в скорую помощь, заявив о криминале. Вместе с медиками в квартиру на первом этаже прибыли полицейские, а позже к ним присоединились сотрудники следственного комитета. Супруг женщины вел себя агрессивно, его заковали в наручники и посадили в патрульный автомобиль.

Лицо погибшей было разбито, возле кровати сотрудники правоохранительных органов обнаружили пятна крови. По мнению одного из сыновей женщины, мать скончалась от побоев.

У представителей следкома возникли сомнения в том, что горожанка умерла от ударов по лицу. Тело направлено на вскрытие.