Многодетная мать из Хабаровска скончалась после семейного скандала
Женщину избил пьяный муж, однако следователи сомневаются, что такие травмы могли привести к смерти.
Женщину избил пьяный муж, однако следователи сомневаются, что такие травмы могли привести к смерти.
В доме на улице Аэродромной (Железнодорожный район Хабаровска) при подозрительных обстоятельствах умерла мать семерых детей, сообщает портал «Губерния». Незадолго до смерти женщину избил нетрезвый муж. Связаны ли эти два события, выяснит медицинский эксперт.
В субботу, 27 мая, около 10 часов вечера
Лицо погибшей было разбито, возле кровати сотрудники правоохранительных органов обнаружили пятна крови. По мнению одного из сыновей женщины, мать скончалась от побоев.
У представителей следкома возникли сомнения в том, что горожанка умерла от ударов по лицу. Тело направлено на вскрытие.