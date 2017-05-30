Девушка упала со скалы на Русском острове

8-летняя девушка получила перелом ключици и множественные ушибы, однако сама добралась до общежития ДВФУ, где она проживает. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Vl.ru.

Девушка госпитализирована в ВКБ № 2. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.